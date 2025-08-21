Генпрокуратура требует изъять у Тимура Иванова 37 машин и мотоциклов

Общая стоимость автопарка оценивается в 100 млн рублей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура России в антикоррупционном иске к бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову среди прочего имущества требует обратить в доход государства 23 автомобиля, 13 мотоциклов и 1 мотороллер с мотоколяской. Об этом говорится в поданном в Пресненский суд Москвы иске Генпрокуратуры, с которым ознакомился корреспондент ТАСС.

Общая стоимость заявленного в иске автопарка, который прокуратура просит обратить в доход государства как имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, оценена в 100 млн рублей. Автомобили и мотоциклы оформлены на самого Иванова, его отца, на бывшую жену и на водителя, большая часть - на ООО "Гермес-Техно".

В числе автомобилей как элитные Rolls-Royce Ghost, Cadillac Escalade, два Bentley Continental и другие иномарки, но более половины составляют раритетные автомобили - советская правительственная "Чайка" (ГАЗ-13 1967 года выпуска, оформлена на водителя Иванова), ЗИС-110 1949 года выпуска, ГАЗ-12 1959 года, "Москвич" М412 и ГАЗ-21УС 1969 года, ВАЗ 2101 1973 года, ГАЗ-24 1977 года, а также Opel Admiral 1939 года, Packard 1942 года, Triumph 1800 1948 года, Chevrolet 1951 и Jaguar 1968 года выпуска.

Среди перечисленных в иске 13 мотоциклов - шесть Harley-Davidson, но есть также советские мотоцикл "Иж-49" и мотоцикл "Урал М-72" 1953 года выпуска.