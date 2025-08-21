Победителями конкурса создания комфортной городской среды стали 300 проектов

В регионах Дальнего Востока будут реализованы 54 проекта, вышедшие в финал всероссийского конкурса

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Почти 300 проектов стали победителями X Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды и IV конкурса для регионов Дальнего Востока. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Сегодня подведены итоги юбилейного X Всероссийского конкурса и IV конкурса для регионов Дальнего Востока. Победителями стали 294 проекта, в том числе 54 проекта в ДФО, которые будут реализованы в 2026-2027 годах. Среди проектов-победителей - 123 парка, 41 набережная, 42 площади, 88 улиц и пешеходных зон. Это значит, что современных комфортных общественных пространств, в которых приятно проводить время с семьей и близкими, в нашей стране станет еще больше", - сказал Хуснуллин.

Хуснуллин отметил, что с 2019 года преобразовано почти 74 тыс. общественных и дворовых пространств, реализовано 926 проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды.

"В этом году во Всероссийском конкурсе третий раз принимают участие новые регионы, вошедшие в состав России: Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области подали 25 заявок, из которых две стали победителями. За время проведения конкурса отобрано 1609 проектов-победителей: 679 парков, 301 набережная, 262 площади, 367 улиц и пешеходных зон", - сказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

С 2019 по 2024 год Всероссийские конкурсы лучших проектов формирования комфортной городской среды проводились в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", направленного на создание нового облика городов и обновление общественных пространств. С 2025 года реализация проекта продолжается в составе национального проекта "Инфраструктура для жизни". В 2025 году воплотились в жизнь 19 проектов - победителей конкурса.