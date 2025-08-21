Проект "Города-герои - города героев" будет ежегодным

Проект реализован Мосгордумой при поддержке мэра и правительства Москвы

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Патриотический проект "Города-герои - города героев" станет ежегодным. Об этом сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Мы хотим открыть новую главу в проекте "Города-герои - города героев": благодаря поддержке мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина проект становится ежегодным. В 2026 году он свяжет в очередной раз все 11 городов-героев. Я уверен, что в следующем году еще больше российских и белорусских регионов присоединятся к этому движению и мы фактически проедем по всей стране", - сказал Шапошников по итогам расширенного заседания политического совета МГРО ВПП "Единая Россия".

Масштабный патриотический проект "Города-герои - города героев", приуроченный к юбилейным датам присвоения званий "Город-герой", "Крепость-герой" и 80-летию Великой Победы, реализован Мосгордумой при поддержке мэра и правительства Москвы. Благословение на его реализацию и участие в нем епархий РПЦ в России и Белоруссии дал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"2025 год - год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - для нас, для москвичей, он особенно ценен тем, что в этом году исполнилось 60 лет с момента присвоения Москве почетного звания города-героя. В этом году по инициативе депутатов фракции партии "Единая Россия" в Московской городской думе был реализован масштабный проект "Города-герои - города героев". Благодаря широкой поддержке наших однопартийцев, региональных органов власти, акция охватила 11 городов-героев России и Белоруссии. В ходе автопробега мы посетили Москву, Санкт-Петербург, Севастополь, Минск, Брест, Мурманск, Керчь, Новороссийск, Волгоград, Тулу, Смоленск. А общая протяженность трех маршрутов автопробега составила 12 тыс. км", - отметил председатель столичного парламента.

Он подчеркнул, что участие в проекте приняли Герои России, в том числе депутаты-единороссы Мосгордумы: Аркадий Корольков, Олег Артемьев, Антон Шкаплеров. В гражданско-патриотических мероприятиях на всем пути автопробега поучаствовали более 50 тыс. человек, в том числе губернаторы регионов, председатели и депутаты законодательных собраний, члены ЕР.

О проекте

Патриотический проект "Города-герои - города героев" был инициирован председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым и приурочен к юбилейным датам присвоения званий "Город-герой", "Крепость-герой" и 80-летию Великой Победы.

В рамках проекта с 29 апреля по 8 мая прошел автопробег: автоколонна из 11 автомобилей "Москвич" и двух машин Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей 29 апреля проехала по Садовому кольцу, затем экипажи отправились через 17 российских и три белорусских региона по трем маршрутам: северному (Мурманск - Санкт-Петербург - Москва (с 5 по 7 мая), западному (Брест - Минск - Смоленск - Москва (с 5 по 7 мая) и южному (Севастополь - Керчь - Новороссийск - Волгоград - Тула - Москва (с 4 по 7 мая). В завершение автопробега Шапошникову были переданы капсулы с землей из 11 городов-героев России и Белоруссии, которые накануне Дня памяти и скорби доставили в крипту храма всех святых в Минске.

