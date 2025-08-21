Вопросы логистики помогают решать, в том числе, несколько курсирующих автолавок, сообщил глава правительства региона Егор Ковальчук

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Острых проблем с подвозом продовольствия на прифронтовые территории Луганской Народной Республики нет, проблему с логистикой в регионе помогают решать в том числе и несколько курсирующих автолавок. Об этом ТАСС в кулуарах X Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений" сообщил глава правительства ЛНР Егор Ковальчук.

"Сейчас это не является острой проблемой. Был период, когда это было достаточно сложно [доставка продовольствия на прифронтовые территории]. У нас до сих пор действуют несколько автолавок - это автомобиль грузовой, небольшой тоннажности, мини-киоск, мини-магазин, который по определенному графику объезжает малые населенные пункты. Они по-прежнему работают, но практика показывает, что они все менее и менее востребованные, потому что в большинство населенных пунктов уже приходит малый бизнес и открывает малые, нормальные стационарные магазины, дорожная сеть становится доступней", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ковальчук отметил, что при посещении прифронтовых территорий республики водители автолавок "соблюдают определенные меры безопасности", однако обеспечить всех их в полной мере средствами защиты - дрон-детекторами и системами радиоэлектронной борьбы - практически невозможно.

5 февраля в Минпромторге ЛНР сообщали ТАСС, что власти региона с помощью автомагазинов организовали доставку первоочередных товаров жителям более 200 населенных пунктов республики.