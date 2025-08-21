Очередь на Крымском мосту сократилась до 347 автомобилей

Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи, по состоянию на 21:00 мск, составляет 347 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

По данным на 20:00 мск, очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи составляла 710 транспортных средства, время ожидания - около трех часов. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра не было.

"21:00. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 347 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.