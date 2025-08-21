Гендиректор "Кардо" Валентин Работенко сообщил, что девятый гранд-финал конкурс-премии в 2026 году пройдет в городе Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Не менее 100 стран могут стать участниками очного финала конкурса-премии уличной культуры "Кардо" в России в 2027 году. Об этом сообщил журналистам гендиректор президентской платформы "Россия - страна возможностей", ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

"Только национальных этапов в мире прошло 15. Представьте - в Аргентине, во Франции и других странах проходили финалы, на которых ребята мечтали попасть в Ставрополь. <…> Сегодня была встреча с амбассадорами, они подняли вопрос, чтобы амбассадоров стало больше. Мы с существующими амбассадорами стран-участниц приняли решение, что приложим максимальные усилия, чтобы к десятому юбилейному финалу [в 2027 году] участников в офлайн-этапе было не меньше 100 стран", - сказал он.

Гендиректор "Кардо" Валентин Работенко сообщил журналистам, что девятый гранд-финал конкурс-премии в 2026 году пройдет в городе Ставрополе. Уже через год география стран-участниц будет расширена.

"Будут новые показатели, будет больше количество стран. Перед собой мы плановый показатель ставим, что по ходу сезона у нас должно быть не менее 150 стран-участников. На гранд-финале мы ожидаем увидеть 65, может быть и больше. Мы точно понимаем, что сейчас запустится система обучения амбассадоров на проведение региональных этапов в Российской Федерации, которых тоже будет больше - в этом году было 30, станет не меньше 40", - пояснил он.

В четверг в Ставрополе стартовал восьмой гранд-финал развития уличной культуры и спорта "Кардо". Участниками очного этапа стали около 3 тыс. человек из 58 стран. Трансляцию шоу церемонии-открытия вели в 12 странах. "Кардо" - проект президентской платформы "Россия - страна возможностей", направленный на поиск и поддержку талантов в области уличной культуры и спорта. Портал "Это Кавказ" - официальный информационный партнер.