Новые правила медосвидетельствования водителей вступят в силу 1 марта 2027 года

Никаких изменений в этот процесс или форму справки с 1 сентября не будет, отметили в Минздраве РФ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Минздрав РФ уточнил, что изменения в порядок организации медицинского освидетельствования водителей вступят в силу с 1 марта 2027 года. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Несмотря на сообщения ряда СМИ, изменения в порядок организации медицинского освидетельствования водителей, в том числе изменение формы медицинского заключения, принятые федеральным законом от 7 июля 2025 г. N 200-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и статью 10 федерального закона "О персональных данных", вступят в силу с 1 марта 2027 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что никаких изменений в процесс медосвидетельствования водителей или форму справки с 1 сентября не будет.

Ранее кабмин уточнил перечень противопоказаний, с которыми нельзя садиться за руль. Так, сообщалось, что с 1 сентября водить автомобиль нельзя будет, в частности, с аутизмом, синдромами Аспергера и Ретта, а также дальтонизмом.