В Запорожской области запустят круизный маршрут по Азовскому морю

Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, такое решение было принято с целью раскрытия туристического потенциала области

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Круизный маршрут, связывающий поселок Кирилловка и города Приморск и Бердянск по Азовскому морю, запустят в Запорожской области. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В Запорожской области разработаны комплексные природно-экологические, культурно-познавательные туристические маршруты, которые соединят уникальные ландшафты пгт Кирилловка, такие как Молочный лиман, Атманайская дамба, косы Пересыпь и Степановская, с культурными достопримечательностями региона посредством круизного маршрута, связывающего пгт Кирилловка, г. Приморск и г. Бердянск по Азовскому морю. Запланировано благоустройство прибрежных территорий, создание функциональных зон отдыха, спортплощадок для взрослых и детей", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий отметил, что решение о создании маршрута принято в рамках работы Единого института пространственного планирования РФ при подготовке комплексной территориальной схемы развития туризма Запорожской области с целью раскрытия туристического потенциала региона.

"Предусмотрены также пешие и автомобильные маршруты. Развитая транспортная сеть будет способствовать популяризации туристских аттракторов и обеспечит комфортное передвижение на личном автотранспорте и в составе экскурсионных групп в автобусных турах. Работа по развитию туристической инфраструктуры продолжается", - подчеркнул глава Запорожской области.