По направлению в Крым задерживаются пять поездов, из Крыма восемь

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Двенадцать поездов "Таврия" в сообщении с Крымским полуостровом задерживаются в пути следования, сообщил крымский железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ).

Ранее ГСЭ сообщал о задержке 10 поездов "Таврия".

По состоянию на 23:00 мск по направлению в Крым задерживаются пять поездов: №068 Москва - Симферополь с опозданием 3,5 часа, №92 Москва - Севастополь с опозданием 1 час, №179 Санкт-Петербург - Евпатория с опозданием 1,5 часа, №97 Москва - Симферополь с опозданием 1,5 часа, №28 Москва - Симферополь с опозданием 2,5 часа.

Из Крыма задерживаются восемь поездов: №28 Симферополь - Москва с опоздание 4 часа, №164 Феодосия - Москва с опозданием 2 часа, №008 Севастополь - Санкт-Петербург с опоздание 3 часа, №180 Евпатория - Санкт-Петербург с опозданием 3 часа, №068 Симферополь - Москва с опозданием 3,5 часа, №174 Евпатория - Москва с опозданием 2 часа, №92 Севастополь - Москва с опозданием 1,5 часа.

"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - отметили в ГСЭ.

Там же уточнили, что питьевую воду путешественники могут взять в кулерах. Им по возможности предоставляется питание, при этом в первую очередь стараются накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути.