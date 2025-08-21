На мероприятии пройдут выступления музыкантов из России, Венесуэлы, Ливана, Армении и других стран

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. III Фестиваль юношеских оркестров мира, на котором пройдут выступления юных музыкантов из России, Венесуэлы, Ливана, Армении и других стран, открывается в Москве.

"С 22 по 24 августа в столице пройдет III Фестиваль юношеских оркестров мира. Его художественный руководитель - Юрий Башмет. Мероприятие станет частью форума "Территория будущего. Москва 2030". Концерты состоятся в большом амфитеатре парка "Зарядье". Каждый день на сцену будут выходить по три коллектива с разными программами и стилями", - сообщается на портале мэра столицы.

Отмечается, что участники приедут почти из 30 стран мира, для многих это будет первый визит в Россию. Вход на все мероприятия свободный.

Так, в пятницу в России впервые выступит Ливанский национальный юношеский оркестр, потом эстафету примет Детский симфонический оркестр городов Росатома под руководством эквадорского дирижера Фредди Кадены, затем на сцену выйдет Ереванский молодежный оркестр. 23 августа впервые на фестивале выступит Детский симфонический оркестр Москвы, объединивший учеников столичных школ искусств и детских музыкальных школ. За дирижерским пультом окажутся Юрий Башмет и Антон Шниткин.

Традиционным участником фестиваля станет Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета. В концерте примут участие актеры театра и кино Евгений Миронов и Марина Александрова. В заключительный день фестиваля 24 августа в 21:00 программа завершится традиционным выступлением Всемирного юношеского симфонического оркестра, объединившего музыкантов из 24 стран, в числе которых Австрия, Бразилия, Германия, Турция, Финляндия, ЮАР. В их исполнении прозвучат Пятая симфония Людвига ван Бетховена, а также сюита "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева.

Впервые Фестиваль юношеских оркестров мира прошел в Москве в 2023 году.