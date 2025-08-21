В этом году впервые в рамках мероприятия проходит конкурс на самую нарядную машину

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Народный автопробег по Садовому кольцу в честь Дня Государственного флага Российской Федерации открылся в столице в четверг, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня, в преддверии Дня Государственного флага, который отмечается 22 августа, мы проводим молодежный народный автопробег - он появился по инициативе ребят, мы не могли отказать, и город пошел навстречу. Сейчас мы можем посмотреть, как строятся колонны, "наряжаются" машины. И традиционно в 12 часов ночи мы начинаем День флага на Садовом кольце. Завтра у нас в городе будет очень много мероприятий, на разных точках, в парках", - сказала журналистам председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова перед стартом пробега.

Драгунова подчеркнула, что впервые в этом году в рамках мероприятия проходит конкурс на самую нарядную машину. Путем народного голосования будет определено 10 победителей, которые получат призы. "Есть машины, которые приехали без всего, мы им все выдаем, но есть и те, кто решил украсить свои машины и поучаствовать в конкурсе. Сейчас мы пойдем вместе с ребятами-организаторами, будем смотреть, и народным голосованием определим 10 счастливчиков, которые получат мерч в стиле триколора", - отметила она.

Среди тех, кто участвует в автопробеге по Садовому кольцу в эту ночь, много не только молодых людей, но и семей с детьми. Председатель комитета подчеркнула, что присоединиться к празднику мог любой желающий. Для этого достаточно было пройти регистрацию на портале "Молодежь Москвы", но число место было ограничено. Всего в событии принимают участие около 500 автомобилей, они украшаются большими российскими флагами, наклейками в цветах триколора.

В автопробеге участвуют автоклубы, здесь представлено много ретромобилей, например, старые "Волги" и "Москвичи". "Бывает, что представители автоклубов встречаются раз в год только на этом автопробеге, обмениваются здесь впечатлениями, рассказывают, что поменялось в машинах, что новое прикрутили", - сказала Драгунова. Она добавила, что число желающих принять участие в мероприятии было велико, но из соображений безопасности было установлено определенное количество машин, которые смогут проехать в эту ночь по Садовому кольцу. "Хочу подчеркнуть, что мы не перекрываем город и не мешаем остальным участникам движения", - заключила Драгунова.

Празднование Дня Государственного флага РФ

Как сообщили в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики Москвы, также в четверг в сквере Девичьего поля участники творческого и патриотического лагерей "Молодежь Москвы" массово исполнили традиционный русский народный танец "Московская кадриль". В выступлении приняли участие 400 человек, сформированных в 200 пар.

22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, программа с бесплатными экскурсиями, мастер-классами и встречей с ветеранами пройдет на ВДНХ. Колесо обозрения "Солнце Москвы" покажет световое шоу в цветах триколора. Обширная программа пройдет на фестивале "Молодежная точка" на Болотной площади, гостей ждут тематические мастер-классы, старинные русские игры, лекции, танцевальные флешмобы, выступления молодых артистов, концертная программа от ансамблей народной музыки. Активисты проекта "Молодежь Москвы" проведут масштабную акцию по раздаче лент в цветах российского флага.