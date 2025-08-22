В СФ объяснили, в каких случаях использование VPN с 1 сентября грозит штрафами

Речь "исключительно об умышленном и осознанном доступе к уже признанным экстремистскими материалам, размещенным в официальном списке Минюста", подчеркнул первый замглавы комитета СФ по госстроительству Артем Шейкин

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Новые изменения в КоАП, вступающие в силу с 1 сентября, вводят ответственность только за осознанный доступ, в том числе через VPN, к экстремистским материалам. Об этом ТАСС рассказал первый замглавы комитета СФ по госстроительству Артем Шейкин.

С 1 сентября 2025 года вступают в силу изменения в КоАП, вводящие административную ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов, в том числе при использовании VPN.

"Важно понимать, что речь идет исключительно об умышленном и осознанном доступе к уже признанным экстремистскими материалам, размещенным в официальном списке Минюста РФ. Факт случайного перехода по ссылке или просто использование VPN-сервисов не образуют состава правонарушения", - рассказал Шейкин.

За посещение таких платформ, как Instagram или Facebook (запрещены в РФ как экстремистские), штраф не предусмотрен, если не происходит целенаправленный поиск экстремистского контента, отметил сенатор.

"Размер административного штрафа за умышленный поиск составляет от 3 000 до 5 000 рублей. Также вступают в силу штрафы за рекламу VPN-сервисов: для граждан - до 80 000 рублей, для юрлиц - до 500 000 рублей. Важно подчеркнуть: использование VPN само по себе не запрещено", - сообщил Шейкин.

Более того, закон не ограничивает доступ к информации, если она не признана экстремистской, запрещается только умышленный поиск уже признанных судом экстремистских материалов, любая другая интернет-активность через VPN не является нарушением и не влечет административной ответственности, добавил он.