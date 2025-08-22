Региону выделили 300 млн рублей

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Грантовая поддержка в размере 300 млн рублей, полученная Еврейской автономной областью (ЕАО) из федерального бюджета, позволит благоустроить три общественных пространства в регионе. Об этом сообщила в Telegram-канале врио губернатора автономии Мария Костюк.

"Еврейская автономная область получит 300 млн рублей на создание комфортной городской среды. Сразу три заявки от нашей автономии победили на IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды регионов Дальнего Востока. Он входит в утвержденный президентом [РФ Владимиром Путиным] нацпроект "Инфраструктура для жизни" и проводится совместно Минстроем и Минвостокразвития", - говорится в сообщении.

Благодаря федеральной поддержке - 150 млн рублей - в Биробиджане благоустроят городскую пешеходную зону на центральной улице города - Биробиджанском Арбате. В поселке Смидович обновят центральную площадь возле администрации и прилегающей к вокзалу территории, на это направят 100 млн рублей. В поселке Николаевка приведут в надлежащий вид детский парк "Мир детства", на это предусмотрено 50 млн рублей.