Причиной стал "криминогенный характер" получения подписки через Meta Verified, которая в России признана экстремистской

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Суд в Москве принял решение запретить распространение информации, размещенной на сайте по предоставлению услуги покупки верификационной "синей галочки" в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Причиной стал "криминогенный характер" получения подписки через Meta Verified, признанной экстремистской в РФ, следует из картотеки столичных судов.

21 августа в Кунцевский районный суд обратился межрайонный прокурор с заявлением о запрете ссылки на данные сайта, где предоставлялись способы получения верификации аккаунтов в Instagram. В тот же день суд удовлетворил иск и указал на то, что подписка подключается через Meta Verified, а доход от услуг такой верификации российских аккаунтов может быть поделен между Instagram, сторонними поставщиками платформ и отдельными авторами.

"Предоставление услуг по верификации интернет-аккаунтов в социальной сети Instagram <...> путем перечисления денежных средств для оформления платной подписки Meta Verified носит криминогенный характер, может способствовать финансированию экстремистской организации", - отмечается в материалах дела.

Кроме того, вход на указанный сайт свободный, не требует предварительной регистрации и пароля. Ознакомиться с содержанием сайта, равно как и использовать без каких-либо ограничений эту информацию может любой пользователь, в том числе несовершеннолетние.