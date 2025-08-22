С 1 сентября также нельзя будет обгонять кортеж, добавил почетный адвокат России, вице-президент "Движения автомобилистов России"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Штрафы за непропуск машин с мигалками увеличатся в России с 1 сентября, они будут грозить водителям, не пропустившим любую машину с проблесковыми маячками, а не только с цветографической раскраской. Об этом ТАСС сообщил почетный адвокат России, вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский.

Сейчас за непредоставление преимущества автомобилям спецслужб (скорая помощь, пожарные, полиция) предусмотрен штраф в размере от 4,5 до 7,5 тыс. рублей либо лишение водительских прав сроком от 3 месяцев до одного года. Но если речь идет о машинах без окраски, то штраф сейчас составляет всего 500 рублей.

"Теперь не имеет значения, черная машина, белая, желтая. Если машина подает специальный сигнал - сирену, и есть колпак, водитель обязан ее пропустить. Если у машины часть мигалки горит красным, другая синим, водитель должен на обочине остановиться", - сказал Ольшанский. Он добавил, что с 1 сентября нельзя будет обгонять кортеж.

С 1 сентября за непропуск машин скорой помощи, полиции или пожарной группы с включенными проблесковыми маячками и сиреной водителям грозит штраф от 7,5 до 10 тыс. рублей или лишение прав на срок от 6 до 12 месяцев. Такое же наказание будет и за отказ пропустить кортеж, а также машины, не имеющие нанесенных на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковыми маяками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом. По мнению Ольшанского, такие новшества положительно отразятся на дорожной безопасности.