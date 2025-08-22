Часть акватории залива Петра Великого закроют на время ВЭФ

Ограничения будут действовать со 2 по 6 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /ТАСС/. Движение посторонних судов всех типов будет запрещено в части акватории залива Петра Великого вокруг Владивостока на время Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает пресс-служба правительства Приморского края. В частности, ограничения коснутся бухт острова Русского и акватории вокруг низководного моста.

"Устанавливается запрет для плавания с 00:00 2 сентября (17:00 1 сентября мск) по 24:00 6 сентября (17:00 5 сентября мск) в акватории залива Петра Великого в бухте Новик, ограниченной с северо-запада линией от мыса Доронина до мыса Шигина, в бухтах Аякс и Парис, ограниченных с северо-востока линией от мыса Новосильского до мыса Житкова, а также в акватории Амурского залива под низководным мостом с установленной запретной зоной 500 м к западу и востоку от низководного моста. В указанных районах запрещаются стоянка и передвижение всех судов - маломерных, парусных, спортивных, гидроциклов, пассажирских, прогулочных, грузовых, судов вспомогательного флота, бункеровщиков, буксиров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что исключение сделано для судов, привлеченных к мероприятиям по подготовке и проведению форума, специальных спасательных судов и судов для оказания экстренной медицинской помощи.

Ранее власти уже предупредили о других ограничениях, которые будут введены на время проведения форума. Среди них ограничения для воздушного пространства, запрет на перевалку опасных грузов в порту Владивостока, запрет на проведение дорожных, взрывоопасных и земляных работ на трассах проезда участников форума. Кроме того, на время ВЭФ будет запрещен въезд на территорию острова Русский тяжеловесных, крупногабаритных транспортных средств и машин, перевозящих опасные грузы без специальных пропусков. Запретят и парковку транспорта на трассах проезда на острове Русский, за исключением машин, имеющих специальные пропуска на организованных парковочных местах.