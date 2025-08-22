Автопробег стартовал от Мемориала Победы

УЛАН-УДЭ, 22 августа. /ТАСС/. Автопробег машин, украшенных флагами России, прошел в Улан-Удэ в честь Дня Государственного флага Российской Федерации. Участниками акции стали около 30 автомобилей разных марок и порядка 50 человек, передает корреспондент ТАСС.

Автопробег стартовал от Мемориала Победы. Маршрут - центральные проспекты и улицы, проходящие через все районы Улан-Удэ.

Пасмурная погода и лужи местами на трассах не стали препятствием для автоколонны. Двое суток подряд в центре Бурятии из-за смещения южного циклона идут дожди. Последствия непогоды устраняют несколько десятков единиц техники, специалисты работают круглосуточно.

С Днем Государственного флага России жителей Бурятии поздравил глава республики Алексей Цыденов. "Наш флаг всегда рядом с нами - с самого детства и на протяжении всей жизни. Он с нами на школьных праздниках и спортивных победах, на торжественных событиях и в трудные минуты, когда мы вместе переживаем испытания. Флаг объединяет поколения, связывает прошлое и настоящее", - говорится в его поздравлении.

День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа. Он был учрежден указом президента России в 1994 году.