НОВОСИБИРСК, 22 августа. /ТАСС/. Чтение книг родителями вслух и поддержание интереса к нему поможет в подготовке ребенка к поступлению в первый класс. Такое мнение высказала ТАСС доцент кафедры теории и методики дошкольного образования Новосибирского педуниверситета (НГПУ) Ульяна Дмитриева.

"Если читать к первому классу ребенок так и не научился или не захотел, то ничего страшного в этом нет. Главное - чтобы родители поддерживали и развивали интерес к книге, а для этого больше читали ему вслух, отложив обучение чтению до школы", - привели слова эксперта в пресс-службе НГПУ.

Дмитриева отметила, что в вопросе обучения чтению необходимо придерживаться индивидуального подхода. "Например, давать детям, которые уже умеют читать, дополнительные, более сложные задания - как вариант, прочитать дома рассказ и на следующем уроке его пересказать. Дети, которые хорошо справляются с такими заданиями, станут примером для других ребят и сами в то же время не будут "пробуксовывать" в учебе", - пояснила Дмитриева.

Она подчеркнула, что знакомство с книгой у ребенка должно начинаться с рассматривания иллюстраций в книжке, которую потом родители прочитают детям. После этого с ребенком полезно обсудить прочитанное, а потом можно посмотреть мультфильм или кинофильм, снятый по этой книге. Это дает возможность обсудить книгу и сравнить, что больше понравилось в ней, а что - в ее экранизации. "Родителям надо быть внимательными: сначала читается книга, потом смотрится фильм, а не наоборот. Медиапродукция, как нам известно, воздействует на большее количество каналов восприятия, чем печатное слово, поэтому она дает намного больше эмоций", - добавила эксперт.