Средства будут направлены на реализацию семи проектов по благоустройству

УЛАН-УДЭ, 22 августа. /ТАСС/. Семь проектов из Бурятии выиграли во Всероссийском конкурсе благоустройства. Сумма грантов составила 570 млн рублей, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.

"Вчера вице-премьер Марат Шакирзянович Хуснуллин подводил итоги федерального конкурса. Мы в лидерах по количеству побед среди регионов! На благоустройство наши райцентры получат из федерального бюджета в общем 570 млн рублей!" - проинформировал он.

Так, 150 млн рублей будут направлены на благоустройство главной туристической улицы города Кяхта, 100 млн рублей - на благоустройство общественного пространства "Красный двор" в Закаменске. Также деньги выделят на благоустройство объектов в селах Курумкан, Кырен, Иволгинск, Мухоршибирь и городе Гусиноозерске.