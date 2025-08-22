Эти средства будут направлены на реализацию семи проектов, сообщил губернатор региона Василий Орлов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 августа. /ТАСС/. Амурская область выиграла 800 млн рублей в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На эти средства будет благоустроено семь общественных территорий, написал губернатор Приамурья Василий Орлов в своем Telegram-канале.

"На реализацию проектов будет выделено 800 миллионов рублей из федерального бюджета. Из десяти поданных заявок поддержаны семь - один из лучших результатов в стране. Это большая совместная работа муниципалитетов, центра развития территорий и приглашенных ведущих проектных бюро России", - написал Орлов.

Он отметил, что в Благовещенске благоустроят Левашовскую рощу, в Свободном - площадь Лазо, парк культуры и отдыха в Зее. Новые комфортные пространства появятся в Завитинске, Прогрессе, Архаре и Сковородине. Каждый проект, по словам губернатора, уникален и отражает историю и характер своей территории.