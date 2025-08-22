По данным опроса Anketolog.ru, на работе отношение к специалистам, родившимся после 1997 года, в целом позитивное

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Большинство работодателей довольны работой молодых специалистов, при этом 11% выразили неготовность нанимать таких сотрудников в штат. Основной проблемой зумеров руководители считают их зависимость от гаджетов и соцсетей, свидетельствуют результаты исследования сервиса онлайн-опросов Anketolog.ru, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Опрос провели среди 1 800 владельцев компаний, директоров, их заместителей и руководителей отделов, которые имеют в своем штате работников, рожденных с 1997 года по 2007 год.

"Отношение к молодым специалистам, родившимся после 1997 года, в целом позитивное. 78% работодателей заявили, что удовлетворены их работой, и лишь 12% признались в обратном. Зумеров ценят за умение быстро осваивать новые технологии (72%), креативность (44%), развитые коммуникативные навыки (38%) и стремление к саморазвитию (32%). Также отмечается их высокая скорость выполнения задач (31%) и способность эффективно работать в команде (26%)", - говорится в итогах опроса.

89% работодателей уверенно заявляют, что готовы нанимать зумеров и в будущем, но 11% выразили неготовность нанимать таких сотрудников в штат. Вопрос об эффективности представителей поколения Z вызывает споры: 39% считают их немного более продуктивными, 35% - менее.

При этом наиболее распространенной проблемой работодатели считают чрезмерную зависимость молодых сотрудников от гаджетов и социальных сетей (58%). Также часто упоминаются завышенные ожидания от условий труда (49%), нехватка ответственности (49%), сложности с дисциплиной (43%) и недостаточная усидчивость (41%). Кроме того, не всегда легко выстраиваются коммуникации между поколениями: 23% руководителей отмечает определенные барьеры в общении с молодыми специалистами.

Требования зумеров

Аналитики отмечают, что зумеры предъявляет особые требования к условиям труда, и работодателям приходится их учитывать. Так, зумеры ждут от работы не только высокой заработной платы (70%), но и гибкого графика (52%), возможности удаленного формата (49%), карьерного роста (32%) и дополнительных льгот вроде ДМС или оплаты фитнеса (32%).

Чтобы быть более привлекательными для молодых специалистов, компаниям все чаще приходится идти на компромиссы, такие как внедрение гибкого графика (41%), удаленной работы (36%), неформальный стиль общения (38%) и активное использование современных технологий (31%). В то же время более половины работодателей (51%) замечают, что молодые сотрудники не стремятся к руководящим должностям.