Жители Кировского округа города регулярно жалуются на загрязнение атмосферы

ОМСК, 22 августа. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода зафиксировано в Кировском округе Омска, жители которого регулярно жалуются на загрязнение атмосферы. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды Омской области.

"По информации ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" на стационарном посту в Кировском административном округе (ул. 3-я Любинская, д. 7) зафиксировано превышение ПДК сероводорода, концентрация составила 1,62 ПДК (0,013 мг/ м3)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что вечером 21 августа поступили жалобы на загрязнение воздуха от жителей микрорайона Ясная Поляна. Передвижная экологическая лаборатория не выявила на месте превышения норм содержания загрязняющих веществ.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам весны 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 78 из 83 места и входит в десятку отстающих регионов. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.