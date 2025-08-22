Начать восстановительные работы ранее мешала непогода

МАГАДАН, 22 августа. /ТАСС/. Энергетики устранили аварию на линии электропередачи Оротукан - Омсукчан, которая ранее привела к обесточиванию жителей поселков Омсукчан и Дукат - около 4,8 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Магаданэнерго.

"Восстановлено электроснабжение Омсукчанского района", - сообщили в пресс-службе предприятия.

Там отметили, что начать работы ранее мешала непогода. Осмотр линии также проходил в сложных условиях - при сильном ливне, тумане и паводке. Ранее энергетики доставили в поселок Омсукчан два дизельгенератора, которые снабжают электроэнергией соцобъекты и жилые дома. Сейчас авария устранена.