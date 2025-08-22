В поселки из Магадана отправят около 30 человек на вертолетах

МАГАДАН, 22 августа. /ТАСС/. Власти Магаданской области и муниципалитетов принимают меры для того, чтобы вывезти из Магадана в поселки местных жителей, которые не могут проехать в родные города и села из-за паводка. Вертолетами "Авиации Колымы" в ближайшее время направят около 30 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Часть жителей округов сейчас находится в Магадане. Они вернулись из отпусков, или были в командировках, и сейчас им надо попасть домой, в муниципалитеты. Минтранс Магаданской области, а также мэрия Магадана принимают меры по размещению людей в областном центре и формированию списков для возвращения жителей региона домой. Работа идет в координации с Центром управления региона и главами округов. За два дня из Магадана вылетели около 20 человек", - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, по поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова будут организованы дополнительные рейсы вертолетов в Ягодное - на них отправятся жители округа, которым нужно срочно попасть в Магадан по различным причинам - будь то отпуск в ЦРС, посещение врачей. Также вывезут туристов, которые путешествовали на озеро Джека Лондона.

Кроме того, для приема граждан, прибывающих в аэропорт и не имеющих возможности уехать к местам проживания в муниципальные округа, развернут пункт временного размещения.