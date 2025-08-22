В Югре выявили 75 незаконно находящихся в России иностранцев

В регионе проверили свыше 1,1 тыс. мест пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 августа. /ТАСС/. Полицейские в Ханты-Мансийском автономном округе выявили 75 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России. Всего в регионе проверено свыше 1,1 тыс. мест пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранцев, сообщили в пресс-службе УМВД по Югре.

"В Югре полицейские выявили 75 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации. <…> За незаконную трудовую деятельность к административной ответственности привлечено 13 иностранных граждан. Возбуждено 22 уголовных дела по ст. 322.2 и ст. 322.3 УК РФ (фиктивная регистрация, фиктивная постановка на учет иностранного гражданина)", - сказано в сообщении.

Всего на территории округа проверено 1 138 мест пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан. За нарушения в области обеспечения режима пребывания иностранцев и граждан РФ составлено 625 протоколов об административных правонарушениях.