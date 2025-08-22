В городе также прошел праздничный автопробег ретроавтомобилей и мотоциклов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Государственный флаг России длиной девять метров и шириной шесть метров развернули в центре Екатеринбурга на праздничной акции ко дню официального символа страны, передает корреспондент ТАСС.

"Флаг - это знамя, под которым наши предки шли в бой за независимость, под которым трудились и созидали, строя сильную и процветающую державу. Триколор стал символом побед и человеческого подвига", - сказал заместитель руководителя Свердловского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" Даниил Шабаров.

Кроме того, в Екатеринбурге прошел праздничный автопробег ретроавтомобилей и мотоциклов. В нем приняли участие около двух десятков техники, участники проехали по центру города.

День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа. Он был учрежден указом президента России в 1994 году.