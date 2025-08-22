В несении флага участвовали жители города и ветераны СВО

НОВОСИБИРСК, 22 августа. /ТАСС/. Полотно российского триколора размером более 50 кв. метров развернули на Михайловской набережной Новосибирска в честь Дня флага, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В несении флага участвовали жители города, а также ветераны СВО. Развертыванию триколора предшествовал праздничный концерт, на котором танцевали детские творческие коллективы и выступали представители казачьего движения. С Днем флага жителей города поздравили губернатор региона Андрей Травников и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

"Этот государственный символ нашей страны, триколор, сегодня наполняется новым смыслом не только для россиян, но и для жителей многих других государств. Для нас это не только исторический флаг, который напоминает о становлении Российской империи, освоении новых территорий, в том числе сибирских, но и боевое знамя", - сказал глава области.

В рамках празднования Дня флага также прошел легкоатлетический забег в новосибирском ракетном соединении Минобороны РФ. "31 военнослужащий под аккомпанемент духового оркестра торжественно пробежал с триколорами 3,1 тыс. метров по территории военного городка "Гвардейский", - сообщили в министерстве.