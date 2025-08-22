Ими стали "Тропарево", Пионерский пруд, Школьное озеро, озеро Черное, Путяевский пруд №1 и озеро Белое"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Эпидемиологи расширили перечень разрешенных для купания зон в Москве до шести. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"По состоянию на 21.08.2025 из девяти зон отдыха функционируют шесть зон отдыха с организованным купанием: "Тропарево", Пионерский пруд, Школьное озеро, озеро Черное, Путяевский пруд №1 и озеро Белое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время купание в озере Мещерское запрещено из-за ухудшения качества воды. Еще четыре зоны отдыха в Москве приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания.

В летнем сезоне 2025 года Большой городской пруд находится на реконструкции.