Накануне мероприятий растет спрос на билеты и отели, а также цены на них, следует из результатов исследования

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Каждый десятый путешественник в РФ готов уехать ради фестиваля или концерта, чаще других отправляются на мероприятия люди старше 55 лет. Накануне фестивалей растет спрос на билеты и отели, а также цены на них, следует из результатов исследования сервиса путешествий "Туту", которые есть в распоряжении ТАСС.

"Каждый десятый путешественник в России готов отправиться в дорогу ради фестиваля или концерта, показал опрос сервиса путешествий "Туту". Чаще других так делают люди старше 55 лет - среди них таких 18%. И это опровергает стереотип, что за впечатлениями гоняются только молодые. Самыми легкими на подъем оказались жители Казани (25%), Челябинска (19%), а также Ростова-на-Дону и Екатеринбурга (по 13%)", - отметил директор по развитию отельного рынка в сервисе путешествий Юрий Вьюшин.

По словам Вьюшина, накануне фестивалей растет спрос на отели и билеты, а вместе с ним и цены. "Например, "Пикник Афиши" дал плюс 40% бронирований отелей в Москве и Санкт-Петербурге. При этом чем меньше вариантов жилья в зоне события, тем сильнее могут вырасти цены. Если едете на фестиваль, бронируйте заранее: так получится сэкономить 15-20% и выбрать самый комфортный вариант размещения", - добавил он.

Как рассказали в сервисе, фестивали влияют на внутренний туризм: ради события путешественники готовы ехать в Тулу и Челябинск. При этом за несколько дней до фестиваля растут и спрос, и стоимость жилья и билетов. В некоторых случаях - в несколько раз.

Например, в июне и июле прошел фестиваль VK Fest, который охватил пять городов: Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Челябинск. За три дня до события стоимость ночи в отеле в среднем увеличивалась на 15%. В дни фестиваля спрос на отели был втрое выше обычного, а в Москве - в пять раз. Стоимость билетов на самолет, поезд и автобус также выросла - в среднем на тысячу рублей. А с 13 по 15 июня в Тульской области прошел фестиваль "Дикая Мята", на 14 июня пришелся пик заездов: бронирований стало в восемь раз больше. А за два дня до фестиваля, 12 июня, спрос на билеты на поезд и автобус вырос вдвое.

"Алые паруса" увеличили цены на отели Петербурга. Переночевать в городе в эти дни стало дороже: средняя стоимость одной ночи выросла на 17%. При этом вырос спрос и на билеты на поезда - на 46%.