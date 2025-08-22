Торжественная церемония водружения флагов России, Росмолодежи и ДВФМ объединила в том числе и представителей международного блогерского сообщества

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Свыше 80 иностранных студентов из разных стран, а также представители Международных клубов дружбы, будущего слета Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) приняли участие в церемонии поднятия флага РФ, передает корреспондент ТАСС.

Мероприятие проходит в Москве, у офиса дирекции ВФМ (ДВФМ), в День Государственного флага РФ. Торжественная церемония водружения флагов России, Росмолодежи и ДВФМ объединила не только иностранных студентов, но и представителей международного блогерского сообщества. Специально к празднику во дворе организации установили флагштоки.

К собравшимся обратился генеральный директор ДВФМ Дмитрий Иванов, он отметил, что Государственный флаг олицетворяет единство и дружбу народов. "Очень приятно, что вы сегодня вместе с нами. У нас такое большое представительство наших иностранных друзей из зарубежных государств. И несмотря на то что сегодня день Государственного флага Российской Федерации, ваше присутствие действительно на практике показывает наше с вами единство", - подчеркнул Иванов.

В свою очередь заместитель генерального директора ДВФМ по внешним коммуникациям Вахтанг Хикландзе отметил, что Государственный флаг РФ для каждого жителя страны выступает символом сопричастности и народного единства, проявления патриотических чувств и принадлежности к российскому народу, огромной стране с великой историей. "Уважение к символам своей и других стран - это основа диалога, вера в то, что уважение и дружба сильнее любых границ, вера в то, что Россия - это страна безграничных возможностей для молодежи всего нашего большого мира", - сказал Хикландзе.

День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа. Он был учрежден указом президента России в 1994 году. В этот день по всей стране проходят торжественные церемонии поднятия флага РФ в знаковых местах, включая аллеи памяти и мемориальные комплексы.

Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта 2024 года в "Сириусе" в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. В соответствии с поручениями главы государства о сохранении и развитии фестивального наследия, ДВФМ продолжает работу, нацеленную на укрепление международного молодежного сотрудничества.