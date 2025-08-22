Более половины респондентов видят в этой встрече реальный шаг к завершению украинского конфликта

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Большинство (68%) россиян в целом положительно оценивают результаты встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

"Россияне в целом позитивно восприняли результаты переговоров двух глав государств: 7 из 10 дают положительную оценку, и только 6% дали отрицательный ответ. Можно с уверенностью сказать: наши сограждане рассматривают саммит как значимое и успешное событие", - говорится в сообщении.

Для респондентов главным позитивным итогом переговоров стало само их проведение и факт личной встречи двух президентов (18%). Кроме того, более половины (53%) видят в саммите реальный шаг к завершению украинского конфликта. Только 2% выразили мнение, что встреча на Аляске, скорее, отдалила мир.

Опрос проводился 19 августа, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.