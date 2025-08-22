В мероприятии участвовали в том числе худрук "Спасской башни" Сергей Хлебников, главный военный дирижер - музыкальный руководитель фестиваля генерал-майор Тимофей Маякин, руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Представители российских и зарубежных коллективов - участников Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в День государственного флага РФ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает корреспондент ТАСС.

Церемония состоялась в 12:00 мск. В мероприятии участвовали художественный руководитель "Спасской башни" Сергей Хлебников, главный военный дирижер - музыкальный руководитель фестиваля генерал-майор Тимофей Маякин, руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов, представители российских и зарубежных музыкальных коллективов, а также военные атташе.

Открытие фестиваля "Спасская башня" состоится 22 августа на Красной площади. Мероприятие, в котором примут участие свыше 1 500 музыкантов, продлится до 31 августа.