Участниками акции стали 140 ребят

НАЛЬЧИК, 22 августа. /ТАСС/. Школьники из Донецкой Народной Республики совершили поход к подножию Эльбруса и развернули флаг России на высоте около 2 тыс. метров. Участниками акции стали 140 ребят, сообщили ТАСС в пресс-службе Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова.

"Масштабной патриотической акцией отпраздновали День Государственного российского флага участники "Университетских смен" Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова. Около 140 школьников из Донецкой Народной Республики вместе со своими кураторами и наставниками совершили поход к подножию Эльбруса, где развернули триколор на высоте почти 2 000 метров", - говорится в сообщении.

На площади Согласия в городе Нальчике также состоялась церемония поднятия государственных флагов России и Кабардино-Балкарии. Участниками стали участники специальной военной операции, волонтеры, общественники и представители власти.

День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа. Он был учрежден указом президента России в 1994 году. В этот день по всей стране проходят церемонии поднятия флага РФ в знаковых местах, включая аллеи памяти и мемориальные комплексы.