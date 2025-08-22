Организаторы мероприятия ожидают более 80 тыс. посетителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Международный книжный фестиваль "Красная строка" открылся в Екатеринбурге, организаторы ожидают более 80 тыс. посетителей. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС директор фестиваля Евгений Горенбург.

"Я думаю, что в этом году мы приблизимся к цифре 80-100 тыс. посетителей за три дня работы фестиваля", - рассказал он.

В числе хедлайнеров "Красной строки" - писатель, литературный критик и главный редактор издательства "Дом историй" Анастасия Завозова, писатель Евгений Водолазкин, являющийся автором десяти книг с общим тиражом около 1 миллиона экземпляров, автор романов о любви Ася Лавринович, а также писатель Дарья Донцова. На фестивале пройдут тематические концерты - постановки по мотивам сказов писателя Павла Бажова, выступления уральских музыкальных групп, а также мастер-классы для детей. Кроме того, порядка 150 издательств представят свои новинки на книжной ярмарке под открытым небом.

В числе ключевых событий - презентация новой книги председателя комитета Госдумы, профессора, доктора юридических наук и историка Павла Крашенинникова "На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира (1939-1953)", а также встречи с другими авторами.

Главная тема фестиваля - "Место силы". "Это обширная тема, и ее можно трактовать по-разному. <…> Место силы может быть совершенно разным - это может быть дом, поэтому у нас очень много мероприятий про дом и про семью. Это может быть регион, у нас очень много уральской повестки, много презентаций книг про Урал. Это может быть человек, это можешь быть ты сам", - отметила программный директор, книжный продюсер Анастасия Ханина.

Фестиваль "Красная строка" проходит с 22 по 24 августа. Он является самым крупным книжным фестивалем в Уральском федеральном округе. Впервые он прошел в 2023 году, собрав за три дня более чем 38,7 тыс. зрителей, 110 издательств. Онлайн-трансляцию посмотрели 1,5 млн людей из России и других стран.