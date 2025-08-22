Мэр пообщался с продавцами-представителями регионов России, узнал об их успехах и попробовал продукцию

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут в пятницу посетили национальный гастрономический фестиваль "Вкусы России", который, как и в прошлом году, проходит на ВДНХ.

"Столько посетителей у нас, больше миллиона человек уже посетили (фестиваль "Вкусы России" - прим. ТАСС). Я надеюсь, что они полюбят вашу продукцию и будут вашими постоянными покупателями", - сказал Собянин во время посещения фестиваля.

В ходе мероприятия мэр пообщался с продавцами-представителями регионов России, узнал об их успехах и попробовал продукцию.

"Фестиваль "Вкусы России", который мы проводим совместно с правительством Москвы, это часть большой программы продвижения региональных продуктов питания, которую Минсельхоз реализует уже на протяжении 6 лет. Отдельное спасибо мэру Москвы за нашу совместную организацию этого прекрасного мероприятия на ВДНХ, хорошо известной и любимой площадке для всех москвичей и гостей столицы", - сказала Лут. Министр отметила, что задача министерства заключается в поддержке уникальных брендов из разных уголков страны и в помощи найти дорогу к покупателям.

Как следует из материалов мэрии, комплексная программа продвижения региональных продуктовых брендов "Вкусы России" реализуется Министерством сельского хозяйства по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Целями программы являются знакомство граждан с богатством гастрономической культуры страны и поддержка региональных товаропроизводителей.

В рамках этой программы в Москве с 14 по 24 августа в четвертый раз проходит гастрономический фестиваль "Вкусы России", в котором принимают участие 75 регионов страны. Как и в прошлом году, он проходит на ВДНХ, где представлено свыше 300 продуктовых брендов. За неделю фестиваль "Вкусы России" посетили свыше 1,2 миллиона человек. Особое внимание в этом году уделено образовательной программе. Впервые на фестивале раскинулся Город профессий АПК "Я в Агро", где в интерактивном формате можно узнать об отрасли и ее профессиях.

Также в этом году была значительно расширена культурно-развлекательная программа. Гости фестиваля могут принять участие в кулинарных, творческих и ремесленных мастер-классах, а также их встречают выступления фолк-коллективов и народных ансамблей.