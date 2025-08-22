Вместе с тем адвокат баскетболиста Фредерик Бело отметил, что администрация пенитенциарного учреждения так и не ответила на официальные запросы защиты

ПАРИЖ, 22 августа. /ТАСС/. Защита российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного в Париже в начале июня, сумела добиться улучшения условий его содержания во французской тюрьме. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат россиянина Фредерик Бело.

"Благодаря настойчивым обращениям к надзирателям и начальнику блока нам удалось добиться улучшения условий содержания", - указал Бело.

В то же время адвокат отметил, что администрация пенитенциарного учреждения так и не ответила на официальные запросы защиты.

Ранее в пресс-службе посольства РФ во Франции сообщили ТАСС, что руководство тюрьмы не выполнило просьбы спортсмена о предоставлении необходимых бытовых предметов и запрещает ему заниматься в тюремном спортзале.