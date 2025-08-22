Космонавты Роскосмоса поучаствовали в благотворительной акции фонда "Линия жизни"

На МКС был доставлен флаг и флеш-носитель с детскими рисунками-мечтами подопечных фонда

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Детские рисунки тяжелобольных подопечных и флаг благотворительного фонда "Линия жизни" были доставлены космонавтам Роскосмоса, находящимся на Международной космической станции (МКС), в рамках акции "Добро возвращается". Об этом ТАСС сообщили в фонде.

В пресс-службе "Линии жизни" уточнили, что на МКС был доставлен флаг и флеш-носитель с детскими рисунками-мечтами подопечных фонда.

"Мы, космонавты Роскосмоса, Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, приветствуем вас с Международной космической станции. К нам на борт доставлен флаг фонда спасения тяжелобольных детей "Линия жизни", чтобы осуществить благотворительную миссию. На Земле у "Линии жизни" - важная работа. Фонд поддерживает новейшие "космические" технологии в детской медицине. Благодаря этой поддержке за 21 год спасено больше 70 000 тяжелобольных детей! Это сравнимо с населением небольшого российского города! Мы передаем слова благодарности всем неравнодушным людям, помогающим подопечным фонда "Линия жизни" осуществить их мечту - вернуться к полноценной здоровой жизни. Пусть добра и милосердия будет больше на нашей Земле! И пусть добро возвращается!" - передали космонавты сообщение с борта МКС.

Как отметили в фонде, послание было передано на орбиту кораблем "Прогресс МС-31" в рамках благотворительного проекта "Добро возвращается". Целью проекта является привлечение внимания к важности оказания помощи детям и родителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Уточняется, что проекте приняли участие тяжелобольные дети, подопечные фонда "Линия Жизни".

"Благотворительная миссия Международного проекта "Добро возвращается" фонда "Линия Жизни" на орбите осуществилась благодаря Госкорпорации Роскосмос", - подчеркнули в пресс-службе "Линии жизни".