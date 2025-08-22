Это уникальный уздечный набор X века, состоящий из четырех накладок, зооморфной привески и пряжки

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 августа. /ТАСС/. Уникальный уздечный набор X века, состоящий из четырех накладок, зооморфной привески и пряжки, пополнил фонды Новгородского музея-заповедника. Увидеть новые экспонаты новгородцы смогут уже скоро - на одной из ближайших выставок, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"Этот комплекс находок представляет собой и вправду бесценный образец изделий скандинавского круга древностей, аналогий которому нет в местном собрании. Место обретения предмета хорошо известно исследователям - в 1960-х годах силами Новгородской археологической экспедиции проводились раскопки курганной группы, состоящей из нескольких насыпей. Коллекции из этих раскопок хранятся в фондах музея. Судя по всему, найденный случайным образом комплект может иметь отношение к этому археологическому памятнику и происходить из разрушенного кургана, вероятно, попавшего под распашку в ходе разработки сельскохозяйственных угодий", - пояснили в музее.

В Новгородский музей комплект был передан специалистами Санкт-Петербургского университета, занимавшимися обследованием памятников археологии на территории Новгородской области.

"Все элементы изготовлены из цветного металла в технике литья, украшены орнаментом в скандинавском стиле Борре - характерном для искусства викингов, и, по-видимому, были покрыты позолотой. Особый интерес в наборе представляет привеска в виде звериной головы с заостренными ушами, глазами с выделенными надбровными дугами и подчеркнутыми ноздрями. С оборотной стороны на штанге закреплена нижняя челюсть, которая первоначально была подвижной и при движении лошади имитировала разинутую пасть", - уточнили в пресс-службе.

Отличительной особенностью данного комплекта является тот факт, что "свободные" привески не характерны для территории Скандинавии. Исследователи полагают, что это результат своеобразного слияния традиций скандинавской школы производства уздечной ременной гарнитуры и идей, заимствованных мастерами на Востоке или в Венгрии, где разнообразные "свободно" свисающие привески достаточно широко распространены. "По-видимому, это попытка найти собственный неповторимый стиль", - подчеркнули сотрудники музея.