Лидерами по количеству мероприятий оказались Чувашия, Бурятия, Ярославская и Свердловская области, а также Севастополь

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Более 20 тыс. молодых людей приняли участие во встречах с ветеранами спецоперации в рамках второго сезона Всероссийской просветительской акции "Служу Отечеству". Об этом сообщили в пресс-службе фонда "Защитники Отечества".

"В течение месяца - с 23 июля по 22 августа - ветераны специальной военной операции выступали в важной роли наставников и просветителей, передавая бесценный опыт, истории мужества и непреходящие ценности патриотизма более 20 тысячам молодых россиян во всех 89 регионах страны", - говорится в сообщении.

Ветераны провели свыше 300 встреч, а завершилась акция в День Государственного флага РФ. Лидерами по количеству мероприятий стали Чувашия, Бурятия, Ярославская и Свердловская области, а также Севастополь, отметили в фонде. По итогам акции более 70 ветеранов СВО, активистов фонда, стали новыми постоянными лекторами Российского общества "Знание".

"Вместе с коллегами мы создаем принципиально новую систему патриотического воспитания в стране, аналогов которой не было до сих пор. В ней главными наставниками становятся те, кто на деле защищал интересы страны, - ветераны специальной военной операции. Акция "Служу Отечеству" помогает через встречи с героями и их личные истории передать подрастающему поколению ценности, которые объединяют общество: любовь к Родине, гражданскую ответственность, уважение и справедливость", - подчеркнула статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева, добавив, что "Защитники Отечества" продолжат эту работу.

Генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль обратил внимание на то, что акция показала, как важен молодежи пример, которым и являются герои спецоперации.

"Важно, что акция находит отклик не только у молодежи, но и у самих героев. Они открывают в себе новое призвание, находят себя в просветительской деятельности, и сегодня это крайне востребовано. Хочу поблагодарить их за то, что присоединились к важной и очень ответственной миссии - воспитанию подрастающего поколения", - добавил он.

В пресс-службе фонда рассказали, что ключевые события разворачивались вокруг знаковых дат воинской славы: Дня Военно-морского флота, Дня Воздушно-десантных войск, Дня Военно-воздушных сил и других. Так, например, в Артеке Герой России Анатолий Сысоев рассказал, как под огнем возводил переправы для спасения мирных жителей. В Орловской области ветеран Игорь Васюков откровенно говорил с подростками о фронтовых буднях и силе взаимовыручки. В Ярославле майор полиции Вадим Кисельков благодаря предметам амуниции и интерактивной лекции "Тайна солдатского сундучка" сделал историю осязаемой.

Об акции

Акция "Служу Отечеству" проводится второй год подряд. За это время прошло более 1 тыс. выступлений участников и ветеранов СВО, а слушателями стали свыше 30 тыс. человек. Всего во время акции по всей стране выступили более 250 ветеранов спецоперации.

Проект организован Государственным фондом "Защитники Отечества" совместно с Российским обществом "Знание".