Один появился на площади у мемориала Воину-Освободителю, другой - на территории госуниверситета

КЕМЕРОВО, 22 августа. /ТАСС/. Свыше 350 студентов из разных регионов России развернули 30-метровый флаг во время акции "Цвета Родины" в День государственного флага России, сообщила начальник департамента молодежной политики Кузбасса Анастасия Путинцева. Также сотрудники управления ФНС России развернули 42-метровый триколор возле мемориала Воину-Освободителю, добавили в региональном правительстве.

"На территории Кемеровского государственного университета прошла церемония разворачивания 30-метрового государственного флага России. Это было мощно и символично: 350 студентов из всех регионов страны, участников флагманской программы "Твой Ход" - "Жить и создавать в России" своими руками развернули гигантский триколор", - сообщили региональные власти.

Кроме этого, в Кемерове на площади у мемориала Воину-Освободителю 80 сотрудников управления ФНС России торжественно развернули 42-метровый триколор.

22 августа в День государственного флага России по всей стране проходят торжественные церемонии поднятия флага РФ в знаковых местах, включая аллеи памяти и мемориальные комплексы. В общественных местах будут раздавать ленточки с триколором, чтобы каждого в этот день сопровождал государственный символ.