В Архангельске завершилась экспедиция на поморских ёле и карбасе

Суда, построенные по старинным технологиям, пришвартовались на Красной пристани в центре города

АРХАНГЕЛЬСК, 22 августа. /ТАСС/. Экспедиция на двух деревянных судах - ёле и карбасе, построенных по традиционным поморским технологиям, завершилась в Архангельске, суда пришвартовались на Красной пристани в центре города, передает корреспондент ТАСС. Экспедиция стартовала из Дубны 15 июня, на ёле шел в основном детский экипаж.

"Мы вместе с детьми, с современными детьми, жителями Архангельска, построили ёлу и прошли на ней из Дубны в Архангельск. Всего в путешествии участвовали 15 детей разного возраста, самый младший - Ваня, ему пять лет, - рассказал ТАСС руководитель проекта, руководитель клуба "Морские практики" Евгений Шкаруба. - Везде экспедицию встречали очень хорошо, начиная от Дубны, Рыбинск, Череповец, Петрозаводск, Кириллов. Мы устраивали такие встречи, встречались с журналистами, много рассказывали. Получился и просветительский проект".

Ёла - это небольшое, до 10 м в длину, парусно-гребное деревянное судно. Их использовали для рыболовного промысла на Белом море в XIX веке, а затем строили в годы Великой Отечественной войны, причем постройкой занимались дети и подростки. Ёлы использовались для ловли трески в Белом и Баренцевом морях, чтобы обеспечить рыбой голодающий Архангельск.

Несколько лет назад в архивах Соломбальской судоверфи команда Товарищества поморского судостроения нашла альбом, посвященный ёлам и детям, которые их строили. С 1943 года детские бригады построили 340 ёл. По найденным чертежам в 2025 году на верфи Товарищества поморского судостроения в Архангельске при участии школьников построили ёлу, и она прошла по маршруту Дубна - Рыбинск - Череповец - Вытегра - Петрозаводск - Кижи - Соловки - Архангельск, всего 2,5 тыс. км.

"Вчера мы заходили по довольно бурному морю, ёла проявила себя хорошо. Было понятно, почему [морской] регистр 1943 года поставил под ней добро, очень грамотные люди в то время работали. Важно, что и наш современный регистр поддержал эту традицию", - отметил собеседник агентства.

Мангазейский морской ход

Экспедиция 2025 года - продолжение проекта "Мангазейский морской ход". В 2023 году в Москве "без единого гвоздя" сшили традиционный поморский карбас "Матера", на ТАСС о проекте выходил подробный материал. Летом 2024 года экспедиция на карбасе прошла от Архангельска через Северный Ледовитый океан до Мангазеи - первого русского города Сибири на реке Таз. Этот путь назывался Мангазейский морской ход, участники путешествия преодолели более 3 тыс. км. Они шли не только на веслах и под парусом, карбас вручную перетаскивали через Канинский и Ямальский волоки, против течения реки Таз судно тянули бечевой.

"Матера" была показана на выставке "Технологии открытий" в Москве, карбас перезимовал в Дубне, где его просмолили и подготовили к новому переходу.

Следующий этап для ёлы и карбаса - экспозиционно-просветительский. Уже в сентябре ёла будет установлена у Северного морского музея в Архангельске, она станет центральным экспонатом выставки, посвященной истории таких деревянных судов. "Также она будет включать документы, которые мы нашли, когда начинали проект, информацию, которую мы собрали о живых участниках, и о тех, кто уже, к сожалению, ушел. Очень много получилось найти информации о тех, кто строил эти ёлы, о подвиге подростков во время войны, - пояснил Шкаруба. - Ну и, конечно же, будут репортажи, фотографии о том, как мы строили ёлу сейчас и как мы шли".

Что касается карбаса, то Шкаруба планирует создать на его основе музей, посвященный Мангазейскому морскому ходу. Для этого необходимо выбрать площадку в центре Архангельска.

Проект "Мангазейский морской ход" посвящен истории освоения Севера в XVI-XVII веках, когда отряды русских первопроходцев прошли по морям, рекам и волокам от Архангельска до Тихого океана. Это стало возможным благодаря умению строить простые и функциональные деревянные суда, ходить на них среди арктических льдов и использовать волоки. Реконструкция этих технологий на практике стала целью судостроительного и навигационного эксперимента "Мангазейский морской ход".