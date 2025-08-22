В программу фестиваля входят фильмы военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала "Спас" и независимых авторов, в том числе зарубежных

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Посетители фестиваля документального кино RT.Док в Челябинске увидят ленту про сапера-разведчика из Дагестана Закарьи Алиева, который три недели в одиночку оборонялся в опорном пункте в Запорожской области, а также работу про операцию "Поток" в Курской области. Об этом ТАСС сообщили организаторы.

"Откроет показы премьера документалистов RТ.ДокАртёма Сомова и Руслана Гусарова "Один. Поле. Воин". В фильме показана героическая история сапера-разведчика из Дагестана Закарьи Алиева, известного под позывным Смайлик. Три недели он в одиночку оборонялся в опорном пункте в Запорожской области и выжил", - говорится в сообщении организаторов.

Также в челябинском государственном академическом театре драмы состоится премьера работы военкора RТ Юлии Мартовалиевой и военного документалиста RТ.Док АбасаАли-Заде "Поток". "Лента рассказывает об освобождении города Суджи в Курской области. Более 800 бойцов преодолели 15 километров газопроводной трубы, чтобы зайти в тыл к украинским боевикам и нанести сокрушительный удар", - отметили организаторы.

Еще одной премьерой станет показ работу "Позывной Буханка" Руслана Гусарова и Артема Сомова. Лента посвящена автомобилю УАЗ-452, ставшему настоящим символом фронта. Всего с 4 по 6 сентября будут представлены 14 фильмов. Кроме того, в дни фестиваля пройдут встречи с бойцами, военкорами, создателями фильмов, артистами, политиками и общественными деятелями.

"На панельной дискуссии "Время патриотов - время действий" участники поднимут немаловажную тему - о том, как вчерашние бойцы СВО находят себя в мирной жизни и в тылу приближают нашу Победу. <…> Круглый стол "Прорыв информационной блокады" - о том, кому выгодна информационная блокада на Западе. <…> Также в деловой программе - панельная дискуссия "Культура времени героев". <…> Еще одну важную тему - роль документального кино в фиксации исторической правды - обсудят на панельной дискуссии "Преступления киевского режима", - отмечается в сообщении.

Международный фестиваль "RТ.Док: время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов, лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: "Это время героев. Это наше время". В программу фестиваля входят фильмы военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала "Спас" и независимых авторов, в том числе зарубежных. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.