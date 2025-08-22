На Кубани продлили штормовое предупреждение

В регионе прогнозируются ливни, смерчи и град

КРАСНОДАР, 22 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют формирование смерчей над морем, а также ливни, град и сильный ветер в Краснодарском крае. Штормовое предупреждение продлено в регионе до 25 августа, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"Вечером и до конца суток 23 августа, а также в течение суток 24 августа, ночью и утром 25 августа местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-23 м/с. В течение суток 24 августа на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.

В регионе действует режим чрезвычайной пожароопасности, пребывание в лесах региона ограничено.