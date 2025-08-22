Кондрашов: СМИ должны способствовать сближению стран Каспия перед вызовами

Генеральный директор ТАСС отметил, что на представителях СМИ лежит "колоссальная ответственность"

АСТРАХАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Общая задача СМИ стран Каспия состоит в том, чтобы способствовать сближению государств перед внутренними и внешними вызовами. Об этом заявил ТАСС на X Каспийском медиафоруме в Астрахани генеральный директор агентства Андрей Кондрашов.

"Государственному информационному агентству ТАСС важно участвовать в организации таких форумов, как Каспийский, и поддерживать их. Чем чаще встречаются журналисты разных государств между собой, тем понятнее им становится наша общая задача - работать на сближение государств [Каспия] и на понимание общих вызовов. Вызовы прикаспийских государств, как правило, общие", - сказал Кондрашов.

Гендиректор ТАСС также подчеркнул, что на представителях СМИ лежит "колоссальная ответственность: журналисты работают на формирование дружественных отношений между государствами, но они могут и случайно навредить им". "Для этого нужно чаще консультироваться между собой и встречаться, как сегодня. Не бояться говорить друг другу правду, потому что именно от нашего профессионального сообщества зависит то, какими мы [страны Каспия] будем через десятки лет", - добавил Кондрашов.

О Каспийском медиафоруме

X Каспийский медиафорум проходит в Астрахани 22 августа. В этом году мероприятие объединяет более 1 тыс. журналистов, представителей органов власти и общественных организаций из России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении, а также Гагаузии и Узбекистана. Ключевая тема форума - "История Каспия: от прошлого к будущему".

Идея форума родилась в 2014 году на саммите пятерки стран Каспийского моря (РФ, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году. За время проведения форума в Астраханской области была создана каспийская редакция, каспийский экспертный клуб, также регулярно осуществляется обмен информацией. Организаторы форума - правительство Астраханской области при поддержке Администрации президента РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ.

ТАСС - генеральный информационный партнер медиафорума. Трансляция мероприятий организована в официальных сообществах ТАСС, а также на сайте Каспийского медиафорума.