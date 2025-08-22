Его утвердили на сессии республиканского Госсовета 22 августа

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Новый гимн Республики Крым, утвержденный на сессии Госсовета региона в пятницу, будет звучать в школах региона на праздничных линейках 1 сентября, сообщил журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Он [новый гимн] вступает в силу с момента опубликования, поэтому с завтрашнего дня его уже можно использовать. Для нас важны школы. В понедельник мы создадим рабочую группу, чтобы все школы вовремя получили образцы, провели подготовительную работу и чтобы гимн уже звучал во всех учебных заведениях", - сказал он, отметив, что гимн носит воспитательный характер.

Ранее о предыдущем гимне, написанном композитором Алемдаром Карамановым и крымской поэтессой Ольгой Голубевой, Константинов заявлял, что он не отражает новые реалии. В ноябре 2024 года было объявлено о проведении конкурса на проект нового гимна, всего для участия в нем было подано 122 заявки. В итоге победил творческий союз экс-сенатора от Республики Крым Ольги Ковитиди и российского поэта Ильи Резника, после чего гимн был доработан рабочей группой крымского парламента и принят на сессии 22 августа.