В России не только обеспокоены ситуацией с задержанием российских журналистов в Азербайджане, но и требуют их освобождения, подчеркнул гендиректор ТАСС

АСТРАХАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Сиюминутные политические мотивы не должны стоять выше, чем свобода журналистов в поиске и распространении информации. Примером нарушения такого порядка служит ситуация с задержанием представителей российских СМИ в Азербайджане, сообщил в рамках X Каспийского медиафорума в Астрахани генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

"Общая позиция СМИ заключается в том, что никогда сиюминутные политические мотивы не должны стоять над свободой журналиста по поиску и распространению информации, - сказал Кондрашов. - Мы на примере Азербайджана видим как раз тот самый случай. И, конечно, надеемся, что здравый смысл когда-то все-таки возобладает и мы увидим своих коллег на свободе".

Гендиректор ТАСС также подчеркнул, что в России не только обеспокоены ситуацией с задержанием российских журналистов в Азербайджане, но и требуют их освобождения.

В Екатеринбурге в конце июня задержали представителей азербайджанской диаспоры по обвинению в тяжких преступлениях. Азербайджан выразил протест в связи с якобы применением полицейскими насилия в адрес задержанных. Позже Баку отменил все культурные мероприятия по линии РФ, а также задержал российских журналистов "Sputnik Азербайджан". Азербайджан и Россия обменялись нотами протеста, в МИД вызывались дипломаты.

О Каспийском медиафоруме

X Каспийский медиафорум проходит в Астрахани 22 августа. В этом году мероприятие объединяет более 1 тыс. журналистов, представителей органов власти и общественных организаций из России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении, а также Гагаузии и Узбекистана. Ключевая тема форума - "История Каспия: от прошлого к будущему".

Идея форума родилась в 2014 году на саммите пятерки стран Каспийского моря (РФ, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году. За время проведения форума в Астраханской области была создана каспийская редакция, каспийский экспертный клуб, также регулярно осуществляется обмен информацией. Организаторы форума - правительство Астраханской области при поддержке Администрации президента РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ.

ТАСС - генеральный информационный партнер медиафорума. Трансляция мероприятий организована в официальных сообществах ТАСС, а также на сайте Каспийского медиафорума.