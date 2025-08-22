Программа была организована на базе центра творчества "На Вадковском" - многопрофильного образовательно-досугового учреждения столичного департамента труда и социальной защиты населения

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Дети из семей участников специальной военной операции в рамках летней досуговой программы, которую организовывает для них Москва, занимались 3D-моделированием и робототехникой, учились играть в большой теннис. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Столица комплексно поддерживает семьи участников специальной военной операции. Уже второй год подряд мы проводим бесплатную досуговую программу для детей участников СВО, чтобы подарить им положительные эмоции во время каникул. Этим летом ребята занимались творчеством, спортом, музыкой, 3D-моделированием, робототехникой, создавали мультфильмы и посещали экскурсии", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Она подчеркнула, что все это время с детьми работали высококвалифицированные педагоги и наставники. "Новым и по-настоящему запоминающимся событием для детей стала индивидуальная экскурсия по интеллектуально-выставочному пространству в Гостином дворе в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030". Ребята прогулялись по нейронному лесу, проверили свой эмоциональный интеллект и смогли изучить организм с помощью интерактивных элементов в музее человеческого тела", - добавила заммэра.

Уточняется, что в этом году летняя программа для детей из семей участников СВО в возрасте от 7 до 17 лет была организована на базе центра творчества "На Вадковском" - многопрофильного образовательно-досугового учреждения столичного департамента труда и социальной защиты населения. Она включала несколько функциональных блоков: творческие мастер-классы, спортивные, научно-технические и музыкальные занятия, а также культурно-досуговые мероприятия. Также ребята участвовали в выездных экскурсиях на партнерские площадки. Среди них ВДНХ, Центр национальных конных традиций, экоцентры столичного департамента природопользования, театр "Уголок дедушки Дурова".