Свыше 160 археологических экспедиций пройдет на Кубани в 2025 году

Крупнейшие исследования текущего сезона пройдут на территории древнего города "Гермонасса-Тмутаракань" в Тамани, где располагался центр древнерусского княжества

КРАСНОДАР, 22 августа. /ТАСС/. Порядка 164 археологических экспедиций планируется провести в Краснодарском крае в 2025 году, всего на государственной охране в регионе состоит более 15 тыс. объектов археологического наследия. Об этом рассказал журналистам вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов.

"Кубань является одним из лидирующих регионов в стране по количеству экспедиций и многообразию памятников археологии. Это стоянки древних людей каменного века, знаменитые дольмены эпохи бронзы, античные города-государства, средневековые крепости и укрепления. В этом году будут проведены 164 экспедиции. Всего на государственной охране состоит более 15 тыс. объектов археологического наследия", - сказал жуоналистам Лузинов.

По его словам, крупнейшие исследования текущего сезона пройдут на территории древнего города "Гермонасса-Тмутаракань" в Тамани, где располагался центр древнерусского княжества. Продолжаются многолетние комплексные изучения античного и средневекового археологического памятника Фанагория в поселке Сенном с участием специалистов Российской академии наук и Кубанского государственного университета. Масштабные археологические изыскания также проводятся в рамках строительства Таманского группового водопровода в Темрюкском районе на шести памятниках археологии, где уже обнаружены редкие для античности погребальные комплексы с кремацией. В Краснодаре в ходе раскопок кургана выявлено более 50 погребений разных эпох с остатками поминальных тризн. Вице-губернатор непосредственно курирует работу управления государственной охраны указанных объектов.

Все обнаруженные артефакты после исследований пополнят государственный музейный фонд России.