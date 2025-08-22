ОНФ рассказал об африканском студенте, служащем по контракту в зоне СВО

По словам бойца, на фронте находятся "сильные, гениальные люди"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Студент из Того по имени Модест, получавший высшее образование в Саратове, оставил учебу ради службы по контракту в зоне специальной военной операции. Как сообщили ТАСС в Народном фронте, африканский студент быстро освоил военное дело и в полевых условиях выучил русский язык лучше, чем в университете. Видеоинтервью военнослужащего президентское движение предоставило в распоряжение агентства.

Модест получил позывной Максим, в ходе разговора с представителями Народного фронта он показал шеврон 1440-го штурмового мотострелкового батальона.

"Я был студентом, учился в Саратове. Контракт подписал в январе. Здесь сильные, гениальные люди. Ребята, военные, хорошо приняли к себе", - сказал он.

По словам бойца, за полгода службы ему удалось заметно подтянуть русский язык.

"В экстремальной обстановке прогресс оказался выше, чем в стенах вуза", - отметил он.

Представители Народного фронта из Иркутской области познакомились с бойцом во время гуманитарной миссии, когда доставляли помощь и проводили концерт для личного состава. После завершения текущего контракта Модест планирует продолжить службу в российской армии.