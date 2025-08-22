Уровень воды в Каспийском море к концу года может снизиться на 25 см

Из-за недостатка осадков в макрорегионе, обмеление будет самым сильным за последние пять лет, заявил замруководителя Волжско-Каспийского филиала ВНИРО Сергей Шипулин

АСТРАХАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Уровень воды в Каспийском море может снизиться до конца 2025 года на 25 см из-за недостатка осадков в макрорегионе, обмеление будет самым сильным за последние пять лет. Об этом сообщил на X Каспийском медиафоруме заместитель руководителя Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Сергей Шипулин.

Доклад о состоянии Каспийского моря он зачитал на сессии "Баланс стихий: экология и энергетика Каспия", которую модерировала директор Уральского регионального информационного центра ТАСС Мария Картуз.

"За последние 30 лет наибольшая высота Каспийского моря была отмечена в 1994 году, а с той поры уровень падал, наибольшее падение случилось за последние 5 лет, после 2020 года. <…> За последние 5 лет очень небольшое количество воды поступало в море, а в этом году оно будет меньше, чем в любой предшествующий год за последние пять лет. <…> Мы предполагаем, что в ближайший год, за 2025-й, уровень Каспийского моря упадет еще на 25 см плюс-минус 5 см. А если подобные тенденции с осадками продолжатся, то не исключаем, что к 2030 году уровень моря просядет на 1 м", - сказал Шипулин.

Он добавил, что наиболее мелководным сейчас является северная часть Каспийского моря, наиболее полноводной - южная часть в районе Ирана. В некоторых местах за последние 30 лет суша выступила на участках до 50 км.

Как отметил на сессии руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области - главный государственный инспектор Астраханской области в области охраны окружающей среды Румиль Юнусов, прикаспийским странам необходимо научиться приспосабливаться к условиям, при которых уменьшается уровень воды в море: готовить портовые зоны, рыболовные и судоходные каналы. Кроме того, государствам нужно договориться и совместно приступить к работе по сохранению ресурсов водоема.

Уровень Каспийского моря опустился ниже минимального за весь период наблюдений, он составляет менее минус 29 м по балтийской системе высот, сообщали ранее ТАСС в Волжско-Каспийском филиале Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства. Снижение уровня Каспийского моря наблюдается с середины 1990-х годов, оно происходило на фоне уменьшения годового стока Волги, являющейся основным источником воды в море.

О форуме

X Каспийский медиафорум проходит в Астрахани 22 августа. В этом году мероприятие объединяет более 1 тыс. журналистов, представителей органов власти и общественных организаций из России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении, а также Гагаузии и Узбекистана. Ключевая тема форума - "История Каспия: от прошлого к будущему".

Идея форума родилась в 2014 году на саммите пятерки стран Каспийского моря (РФ, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году. За время проведения форума в Астраханской области была создана каспийская редакция, каспийский экспертный клуб, также регулярно осуществляется обмен информацией. Организаторы форума - правительство Астраханской области при поддержке Администрации президента РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ.

ТАСС - генеральный информационный партнер медиафорума. Трансляция мероприятий организована в официальных сообществах ТАСС, а также на сайте Каспийского медиафорума.